Wereldkampioene Van de Ven wint ook in Italië

Gorsse en Dijkhoff revanche­ren zich in padelfina­le in Goes

Michel Gorsse (Kloetinge) en Arien Dijkhoff (Bergen op Zoom) hebben zondag het padeltoernooi in Goes gewonnen. Ze revancheerden zich in de finale tegen Mart Flikweert en John de Waele die in de poulefase nog te sterk bleken.

4 september