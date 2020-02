Wereldkampioene Van Anrooij laat alles rustig over zich heenkomen

EK indoor karten voor de vijfde keer in Middelburg

3 februari MIDDELBURG - Indoor Karting Middelburg tekent op 22 en 23 februari opnieuw voor de organisatie van het Europees kampioenschap. Het is al de vijfde keer dat het EK in Middelburg wordt georganiseerd. Tijdens de Europese titelstrijd zijn onder meer startbewijzen te verdienen voor het WK, dat later dit jaar in Portugal plaatsvindt.