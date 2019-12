Welke Zeeuwen gingen de strijd aan met Barney?

Na een korte zoektocht kom je al snel uit bij JP van Acker, die behalve tegen Barney ook mét hem speelde in teamverband en op internationale koppeltoernooien. Zo wonnen ze als koppel samen het Zweden Open in 2001. De Zeeuws-Vlaming heeft echter gebroken met de dartssport en wil over die periode dan ook niets kwijt aan deze krant.

Cor Jan BALTUS: ‘Baltus, nu ben je je auto kwijt!’

Cor Jan Baltus was naast een begenadigd darter in het verleden ook voorzitter van de Zeeuwse Darts Federatie en secretaris van de Nederlandse Darts Bond. Hij ontmoette Barney dan ook in verschillende hoedanigheden. Zo kwam Van Barneveld in de jaren'90 een aantal keer naar het Zeeland Open in Kapelle. ,,In 1995 stond ik daar in de halve finale tegenover hem‘’, herinnert Baltus zich. ,, Hij had dat jaar net zijn eerste finale op de Embassy gespeeld. Ik stond goed te spelen, maar werd te veel afgeleid door zijn achterban en verloor uiteindelijk met 4-0.’’