Welcome Back Run laat zien: het kan weer

VideoVLISSINGEN - Terwijl her en der in Nederland het vuur van het coronavirus oplaait en er juist weer extra huiver is voor het opzetten van evenementen, was vanavond in Vlissingen de Welcome Back Run. Dat was de eerste Zeeuwse hardloopwedstrijd sinds 8 maart. ,,Denk onderweg aan elkaar”, gaf speaker Jan Jansma de 122 deelnemers nog wel mee. ,,Het virus is nog niet uit de lucht.”

De wedstrijd was een initiatief van Sven Vermeulen en Sjaak Brouwer. Beide Vlissingers zijn fanatieke hardlopers en meenden dat het wel weer eens tijd werd voor een heuse krachtmeting in Zeeland. ,,Twee weken geleden deed ik zelf mee aan een loopje in Zele”, vertelde Vermeulen. ,,Daarna dacht ik: ‘Als ze het in België kunnen organiseren, dan kan het toch hier ook?’ Met z’n tweeën hebben we veel contacten, we hadden het zo geregeld. En bij de gemeentes Vlissingen en Veere waren ze meteen enthousiast. Het buiten sporten wordt er gestimuleerd.”

Volledig scherm De deelnemers schieten weg met in het midden winnaar Huub van Noorden met nummer 462. © Lex De Meester Omdat er de afgelopen dagen om meer waakzaamheid werd gevraagd, besloten Vermeulen en Brouwer het zekere voor het onzekere te nemen. Ze lieten de groepen voor de 14,8 en 7,6 kilometer apart vertrekken en ze verbreedden de startvakken. Er was zo voor iedereen de gelegenheid om voorafgaand aan de wedstrijd 1,5 meter afstand te houden. ,,We hebben ook geluk met het weer”, stelde Vermeulen. ,,Het afgeven van de borstnummers kon gewoon buiten.”

Afstand

Atlete Natalie Sinke vond het wel weer lekker om tal van bekenden te zien. De Vlissingse voelde zich nog prima in orde, want ze had tijdens de coronamaanden gewoon doorgetraind. ,,Ik had me wel voorgenomen om te kijken of anderen niet te dicht bij mij in de buurt zouden komen”, zei ze. ,,In startvakken willen mensen namelijk wel eens heel dicht op elkaar gaan staan, alsof we allemaal de beste vrienden zijn. Maar hier hield men juist heel nadrukkelijk afstand. En ook onderweg naar Dishoek en terug lette iedereen op waar-ie liep. Ging de één rechts lopen, dan nam de ander de linkerkant van de weg. Dat zit er inmiddels zo in.”

Was het voor Natalie Sinke de eerste wedstrijd in tijden, voor Sander Smits uit Terhole was de Welcome Back Run de allereerste ooit. Hij deed voorheen aan fitness, maar mocht tijdens de coronacrisis de sportschool niet meer in. Om toch actief te blijven, ging hij hardlopen. ,,Dat beviel wel zo goed, dat ik nu aan deze wedstrijd wilde meedoen”, vertelde hij. ,,Het was wel zwaar onderweg, vooral vanwege het parkoers over de duinen. Ik denk dat ik nog wel vaker aan de start ga komen, maar dan zoek ik wel een parkoers met minder hoogtemeters...”

Na de finish - bij de Kanovijver - hielden de atleten keurig afstand van elkaar. Sinke zag dat het respect voor het coronavirus er constant was. ,,Als iedereen zich zo goed gedraagt, kunnen er wel weer meer wedstrijden komen”, zei ze. Vermeulen zag ook dat alles bij zijn initiatief voorbeeldig verliep. ,,Ik hoop dat andere organisaties nu zien dat het gewoon kan als je op alle regels met.”

Winnaars

Huub van Noorden uit ‘s-Heer Abtskerke won in Vlissingen de afstand van 14,8 kilometer in 57.54 minuten. Eerste vrouw was Nathalie Klaassen uit Alphen aan den Rijn, die in Zeeland vakantie viert. Zij klokte 1.08.14.

Op de 7,6 kilometer gingen de zeges naar Elly Raas (28.50) uit Goes en Marije Besuijen (37.54) uit Middelburg.