Weer snelle exit Pattinama-Kerkhove op Roland Garros

Gravel is niet de favoriete ondergrond van de Zeeuwse. Ze kiest er daarom voor om in 2022 maar weinig toernooien op deze ondergrond te spelen. Bij Roland Garros stond ze pas voor de tweede keer dit jaar op ‘gemalen basksteen’. De eerste keer was tijdens de Billie Jean King Cup in Den Bosch. Het gras van Wimbledon, dat over twee weken begint, en hardcourt liggen haar beter.