Weer een wereldbekermedaille voor Vader, ‘Nog nooit zo leeg geweest na een race’

NOVE MESTO – Mountainbiker Milan Vader heeft een huzarenstukje uitgehaald: hij is de enige man die bij beide World Cups in Nove Mesto het podium haalde. Nadat de 24-jarige Middelburger donderdag derde werd in de crosscountry, finishte hij zondag als tweede.

De Nederlands kampioen reed bij de tweede wereldbekerkoers in Tsjechië misschien nog wel sterker dan bij de eerste. Samen met de Zwitser Nino Schürter en de Braziliaan Henrique Avancini, de nummers één en twee van de wereldranglijst, reed hij constant vooraan. En nu en dan kreeg hij hulp van Viktor Koretzky, zijn Franse ploeggenoot én mentor bij KMC-Orbea.

In de slotronde besloot Vader aan te vallen op een beklimming, maar hij werd teruggepakt. Het kwam aan op een sprint. Avancini trok die aan en stond de koppositie niet meer af. Vader drukte daarna als eerste zijn voorwiel over de finish. Er was wel finishfoto voor nodig om te zien dat hij wereldkampioen Schürter klopte.

,,Ik ben misschien nog wel nooit zó leeg geweest na een race”, zei Vader na de finish. ,,Nino Schürter had meteen in het begin een heel hoog tempo. Ik heb daar de eerste rondes wel mee zitten worstelen, maar op een gegeven moment liep het wel weer. Ik heb zelfs nog geprobeerd om wat energie te sparen voor het eind. Helaas kon ik Avancini niet meer verslaan in de sprint, mijn benen explodeerden.”

Vader is duidelijk in een bloedvorm. Donderdag greep hij zijn eerste wereldbekermedaille en zondag meteen al zijn tweede. In de komende twee weken zijn het WK en het EK.

Dit waren meteen de enige twee World Cups van 2020. Omdat corona het jaar in de war schopte, is er geen wereldbekerklassement opgemaakt. Maar áls dat was gebeurd, had Vader de wereldbeker gewonnen. Met zijn twee podiumplekken was hij het meest constant van iedereen.