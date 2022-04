‘We gaan niet alleen voor de lol naar Tunesië’; rallyrijder Hoondert heeft zin in Desert Challenge

Hoondert (56) is daags voor de achtdaagse wedstrijd in de Sahara goed geluimd. Hij heeft zin om eindelijk weer eens aan een groot evenement mee te doen. In april 2019 was hij één van de deelnemers aan de Morocco Desert Challenge. ,,In 2020 hadden we toen alles weer klaar staan voor nóg een keer Marokko, maar toen werd drie weken voor de start alles afgelast. Vanwege corona. Daarna hebben we al het materiaal opgeslagen en konden we een tijd lang niets doen.”