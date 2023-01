Waterpoloërs DZK verliezen in laatste seconde en zijn weer koploper af

Mannen.

DZT’62–DZK 11-10: In Deurne heeft DZK het altijd lastig en dat was nu niet anders. De ploegen waren aan elkaar gewaagd en de wedstrijd golfde op en neer. Drie treffers van aanvoerder en topscorer Bas van Houwelingen brachten de Vlissingse ploeg in tweede periode op een voorsprong van 3-5. De thuisploeg leek dichterbij te komen, maar vlak voor het einde van de derde periode schoot Jarno de Jonge namens DZK in een overtalsituatie binnen. Nadat de ploegen weer in evenwicht waren (10-10), benutte Joppe Wisse in de allerlaatste seconde een vrije schietkans en bezorgde hij zijn ploeg de drie punten.

Scores DZK: Bas van Houwelingen 4, Sjoerd Leijnse en Jarno de Jonge 2, Alex Breel en Wouter Stap 1.

SWNZ–De Schelde 6-13: De heenwedstrijd in Terneuzen werd verloren, maar in Schijndel waren de rollen omgedraaid en nam De Schelde sportieve revanche. De ploeg had verdedigend zijn zaakjes goed op orde en kon mede daardoor uitlopen naar 1-4. Nadat Jomme Bruijnzeel, topscorer van De Schelde, vier keer raak schoot in de derde periode, was de wedstrijd gespeeld. SWNZ deed nog wat terug, maar moest lijdzaam toezien hoe Bruijnzeel in de vierde periode ook nog zijn vijfde en zesde doelpunt tegen de touwen joeg. Mertijn Loof, aanvoerder van De Schelde, keek tevreden terug: ,,SWNZ heeft het ons vaak moeilijk gemaakt, maar wij maakten goed gebruik van onze snelheid en een potdichte verdediging.”

Scores De Schelde: Jomme Bruijnzeel 6, Jochem de Bat 4, Jelle Fermont, Gijs de Pooter en Chris van Royen 1.

Vrouwen.

PSV 3–DZK 19-2: Tegen de ongeslagen koploper had DZK een zware avond. Na drie tegentreffers deed de jonge Jasmijn de Boer wat terug namens DZK. Het derde team van PSV bleek een maatje te groot en liep in de eerste twee periodes uit naar 8-1. In de derde periode nam de thuisploeg wat gas terug, om vervolgens in de vierde periode zeven keer raak te schieten en de vrouwen van DZK op een ruime nederlaag te trakteren.

Scores DZK: Claire Risseeuw en Jasmijn de Boer 1.