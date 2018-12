Waterpoloërs DZK schrijven historie in de tweede beker van Nederland

VLISSINGEN – De waterpoloërs van DZK hebben in de derde ronde van de beker ruim gewonnen. In het Vrijburgbad werd WS Twente met 13-6 aan de kant gezet. De ploeg bereikt daardoor voor het eerst in de clubhistorie de kwartfinale van de Manmeer!-Cup.

DZK vindt in de competitie de weg naar boven en trof in de beker WS Twente, een nog onbekende tegenstander voor de ploeg. DZK begon voortvarend en kwam binnen twintig seconde al op voorsprong dankzij topscorer Bas van Houwelingen. De eerste periode werd afgesloten met een 3-1-voorsprong.

Toch bleef de tegenstander in het kielzog van de Zeeuwse ploeg. WS Twente kwam in de tweede periode dankzij Jelle Lammers terug in de wedstrijd en noteerde de 3-2 op het scorebord. Datzelfde scorebord hield er ook na twee periodes mee op. Zodoende konden beide ploegen de resterende tijd niet meer zien, wat resulteerde in veel gemopper van de uitploeg.

Voor DZK was dit het startsein om naar een hogere versnelling te schakelen. Met snelle combinaties zette DZK prachtige aanvallen op, die niet altijd even goed werden benut. DZK sloot de derde periode met een 6-2-voorsprong af, waar de ploeg makkelijk nog meer doelpunten had kunnen scoren. In de vierde periode bleek DZK een stuk effectiever dan in de voorgaande periodes. De ploeg benutte nu wel de opgelegde ruimtes die WS Twente gaf en liep uit naar een ruime overwinning: 13-6.

Dankzij de overwinning bereikt DZK voor het eerst in haar clubhistorie de kwartfinale van de Manmeer!-Cup, de tweede bekercompetitie van Nederland. Speler Robin Breel was blij met de bekerzege. ,,Op papier was het een fysieke ploeg met veel scorend vermogen. Gelukkig hielden wij na de tweede periode, waarin zij bijna langszij kwamen, ons hoofd koel en hebben we als team de overwinning verdiend binnen gehaald.‘’