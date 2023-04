Waterpoloërs DZK schieten er in laatste wedstrijd van het seizoen lustig op los

Mannen

Tweede divisie. DZK-Z&PC Rotterdam 15-3: Beide ploegen speelden enkel nog om een hogere plaats op de ranglijst, maar zijn verder uitgespeeld. Voor de thuisploeg was het de laatste wedstrijd van het seizoen en dus wilde DZK nog een keer voor eigen publiek laten zien wat het kon. Na de eerste twee periodes had DZK al een ruime voorsprong: 7-1. De fusieclub nam geen gas terug en aan de hand van competitietopscoorder Bas van Houwelingen, hij was goed voor zeven doelpunten, boekte DZK op de valreep nog zijn grootste overwinning van het seizoen. Door de overwinning lijkt DZK tweede te gaan worden, maar hiervoor is het nog afhankelijk van het resultaat van achtervolger VZV Njord dat met een achterstand van drie punten nog een wedstrijd tegoed heeft.

Scores DZK: Bas van Houwelingen 7, Wouter Stap 3, Alex Breel en Sjoerd Leijnse beiden 2, Jarno de Jonge 1.

Eerste klasse. Nayade Classic-De Schelde 13-9: Na tien overwinningen op rij kwam er een einde aan de reeks voor De Schelde. Tegen de ongeslagen kampioen speelde de ploeg uit Terneuzen een goede openingsfase, maar had het moeite met het benutten van de kansen: 3-1. De scherpte ontbrak in de tweede periode bij De Schelde, waardoor de thuisploeg kon uitlopen naar een voorsprong van vier doelpunten. In de derde en vierde periode kwam De Schelde weer wat beter in de wedstrijd, maar kon het de achterstand niet verkleinen. Aanvoerder Mertijn Loof was realistisch na afloop: “Jammer dat we aan begin wat kansen miste, maar het is duidelijk dat Nayade Classic een klasse beter is. We hebben in ieder geval goed tegenstand geboden”.

Scores De Schelde: Chiel de Pooter 4, Jomme Bruijnzeel 3, Jelle Fermont en Ruben de Vos beiden 1.

Vrouwen

Eerste klasse. Hellas-Glana-DZK 11-8: Voor Hellas-Glana was het de kampioenswedstrijd en daarvoor moest het afrekenen met degradant DZK. Toch maakte DZK het de thuisploeg knap lastig. De ploegen gingen in de eerste periode gelijk op, maar Hellas kwam wel op voorsprong: 3-2. Dankzij een ijzersterk keepende Dena Louwerse en het benutten van overtalsituaties, boog DZK de achterstand om in een 5-6-voorsprong. Bente Seijkens maakte echter alweer snel gelijk, waarna Hellas in de derde periode doorpakte en uitliep naar een 10-8-voorsprong. In de allesbeslissende vierde periode speelde de thuisploeg de wedstrijd volwassen uit, waardoor na het laatste fluitsignaal het kampioensfeestje gevierd kon worden in Sittard.

Scores DZK: Corline Meulmeester 3, Jasmijn de Boer 2, Fay Poppe, Sylvia Crielaard en Loïs van den Berg allen 1.