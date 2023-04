Waterpoloërs DZK grijpen definitief naast de titel

Eind goed, al goed voor TOP na bloedstol­lend slot; ‘We zijn trots dat we het hebben gered’

Minutenlang tuurden de korfballers van TOP Arnemuiden zaterdagavond gespannen naar hun mobieltjes, waarop ze de eindfase van het Tempo-DeetosSnel volgden. Ze zaten even flink in de piepzak na hun onnodige nederlaag (21-20) bij Fiks. Want als concurrent DeetosSnel nog zou winnen, zouden zíj degraderen uit de Korfbal League 2… Hoewel er constant goede geluiden kwamen uit Alphen aan den Rijn, durfden de Walchenaren pas te juichen na het laatste fluitsignaal.