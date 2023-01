Waterpoloërs DZK en De Schelde boeken overtuigende overwinningen

De waterpoloërs van DZK azen nog steeds op de titel in de tweede klasse. Een dikke overwinning op VZV (11-1) benadrukte dat. De Schelde, dat uitkomt in de eerste klasse district, stuurde Argo met 8-3 naar huis. Het vrouwenteam van DZK kon geen vuist maken tegen De Treffers: 1-9.

Mannen.

DZK-VZV 11-1: De thuisploeg doet nog mee om het kampioenschap en had het alleen de eerste periode lastig met VZV. Na de 1-1-tussenstand liep DZK in de tweede periode uit door vier doelpunten van Wouter Stap. Vooral verdedigend had DZK zijn zaakjes goed op orde, zag ook aanvoerder Bas van Houwelingen: ,,Dankzij een goed keepende Mees Leijnse en het uitvoeren van dubbeltaken in de verdediging stond het achterin als een huis.” Van Houwelingen zelf was in de derde en vierde periode goed voor vier doelpunten. Sjoerd Leijnse bepaalde de eindstand door namens DZK in een overtalsituatie binnen te schieten.

Scores DZK: Bas van Houwelingen en Wouter Stap 5, Sjoerd Leijnse 1.

De Schelde-Argo 8-3: Al vier wedstrijden was De Schelde ongeslagen en zaterdagavond kwam daar de vijfde bij. De ploeg begon zeer aanvallend, maar moest na iets meer dan een minuut wel de 0-1 incasseren. Topschutter Jomme Bruijnzeel stelde snel orde op zake met een dubbelslag. In de tweede en derde periode vergrootte de thuisploeg de voorsprong door sterk aanvallend spel. Argo had geen antwoord op de bewegelijkheid van De Schelde en moest vaak aan de noodrem trekken, wat resulteerde in veel uitsluitingen en overtalsituaties. Nadat Ruben de Vos namens De Schelde een overtalsituatie benutte, zat de overwinning in de tas: 6-2. Chiel de Pooter schoot nog twee keer raak en bepaalde de eindstand op 8-3.

Scores De Schelde: Jomme Bruijnzeel en Chiel de Pooter 3, Ruben de Vos 2.

Vrouwen.

DZK-De Treffers 1-9: Hekkensluiter DZK ontving in eigen huis De Treffers. Alleen in de eerste periode was het spannend, mede omdat De Treffers het vizier niet altijd op scherp had staan: 0-1. In de tweede en derde periode schoten de vrouwen wel met scherp en liepen ze uit naar 0-5. Het enige doelpunt van DZK kwam van Jasmijn de Boer. Zij schoot na een time-out en in een overtalsituatie overtuigend binnen. De thuisploeg moest hierna nog vier tegentreffers incasseren.

Score DZK: Jasmijn de Boer 1.