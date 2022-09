Waterpoloërs DZK beginnen met scorende debutant van De Schelde voortvarend

Almere is geslaagde laatste test Baldé voor Hawaii

Na haar tweede plaats in Deinze deed Nelleke Baldé uit Grijpskerke een halve triatlon in Almere als test voor het WK triatlon op 6 oktober in Hawaii. ,,Ik heb het super gedaan”, liet ze voldaan na haar finish weten. Met een eindtijd van 4.50.58 uur won ze in de categorie V40. Ze werd bovendien elfde van alle vrouwen.

11 september