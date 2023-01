Wandelmarathon is volgeboekt

Pijnlijk krachtver­schil met concurren­ten, maar Michael Vink is wel een ervaring rijker

Het bereiken van het hoofdtoernooi van de laatste Grand Prix driebanden van dit kalenderjaar in Rosmalen was het maximale resultaat voor Michael Vink uit Groede. In de poulefase ondervond hij pijnlijk het krachtverschil tussen hemzelf en zijn concurrenten.

15 december