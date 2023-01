Walcherse ultraloop geeft haar naam een upgrade: van 60 naar 65

Grootmoe­dig gebaar Huub van Noorden bij 60 van Walcheren

VROUWENPOLDER - Huub van Noorden toonde zondag in de laatste meters van de 60 van Walcheren een grote vorm van sportiviteit. De duuratleet uit ’s-Heer Abtskerke kwam de finishstraat in Vrouwenpolder in en zag hoe bijzonder zwaar Erwin Harmes het had. De Middelburger, die al heel de wedstrijd in zijn eentje op kop lag, kon de ene voet niet meer voor de andere zetten. Hij zwalkte en stond na 4 uur en 53 minuten hardlopen op instorten. Van Noorden had hem voorbij kunnen stuiven en in de boeken kunnen komen als eerste winnaar van de Zeeuwse ultraloop. In plaats daarvan hield hij in, nam hij zijn provinciegenoot bij de arm en duwde hij hem aan het einde als eerste over de meet.

21 maart