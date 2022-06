Walcherse atleten zijn de vele Zeeuws-Vlamingen en Belgen de baas in Terneuzen

Na de eerste wave van 500 meter zwemmen in de Otheense kreek was het Alex Eversdijk die als eerste weer aan de kant stond voor de wissel naar 20 km fietsen, met Verstraate op een half minuutje. Verstraate had er zin in en legde de 20 km langs de dijk langs de Westerschelde af met een gemiddelde van 39,6 km/h, maar werd zelfs nog afgetroefd door de Belg Bram de Bruyckere. Hij reed een gemiddelde van 41,1 km/h. Op de 5 km lopen sloeg Verstraate uiteindelijk zijn slag, om na 56 minuten en 39 seconden de winst binnen te halen. Dat was zijn tweede zege, na vorige week al de winst in Breda. Het voordeel voor Verstraate is dat hij zijn eigen trainingsschema’s maakt, die hij ook weer deelt met andere atleten in zijn rol als personal trainer.

Na de derde stek voor Eversdijk volgden Kevin Strubbe, Bas Groothedde en Rens de Ridder, die door verbouwingswerkzaamheden en zijn huwelijk twee weken geleden weinig kon trainen. We bleef hij Floris Jan Koole, die al lang geen wedstrijden meer had gedaan, voor. Daarna volgden Dennis Heilbron en Stein Koole, de zoon van Niels Koole, die met zijn hele gezin aan de start stond in Terneuzen.

Bij de vrouwen keek Nelleke Baldé aanvankelijk nog tegen aan achterstand aan op zwemster Simone de Rijcke, die maar weinig tijd nodig had voor de 500 meter zwemmen. Chantal Koole kon nog goed meekomen en bleef onder andere Andrea Scharmga voor. Op de 20 km fietsen maakte Baldé met een gemiddelde van 37,6 km/h haar achterstand goed en kon als eerste aan het hardlopen beginnen. Na 1 uur, 3 minuten 11 seconden was de winst binnen voor Baldé, die zich komende maanden gaat voorbereiden op de ultieme droom: de triatlon op Hawaï.

De Komende wedstrijden voor de winnares van de wedstrijd in Terneuzen zijn de kwart triatlon in Terheijden, de halve in Hoorn en de hele op 7 augustus in Polen, waar ze ook ambassadrice van is. Chantal Koole verloor op het looponderdeel een plekje aan Andrea Scharmga, maar dat was voldoende voor de eerste plaats bij de masters.