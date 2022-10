Walcheren verzuimt zichzelf te belonen tegen Rapide, mannen Olympia voelen zich bestolen

MET VIDEODe hockeysters van Walcheren en Rapide mochten dit weekend aantreden voor het onderlinge inhaalduel in de vierde klasse. Walcheren verzuimde om in de eerste twee kwarten op voorsprong te komen, waarna de sluwe bezoekers in het derde kwart genadeloos toesloegen. De mannen van Olympia deelden de punten in een doelpuntrijk gelijkspel met Tempo’34.

Vrouwen

Walcheren-Rapide 1-4: Het eerste kwart was Walcheren de bovenliggende partij, maar het was Rapide dat tegen de verhoudingen in op een 0-1-voorsprong kwam via een benutte strafcorner van Emelie Antheunis. In het tweede kwart kwam de thuisploeg via Amy Wilkin weer op gelijke hoogte en lagen er opnieuw kansen op meer, maar enkele mooie aanvallen van de thuisploeg werd niet beloond met doelpunten.

In het derde kwart waren het de geslepen Hulstenaren die de wedstrijd alsnog naar zich toe trokken. Laura Vael zette de bezoekers via een strafcorner (variant op de aangever) op voorsprong: 1-2. Op aangeven van Floor van Waterschoot zorgde Valerie Antheunis voor een comfortabele 1-3-voorsprong. De eindstand werd bepaald door Isabel Claeys, via een mooie tip-in op aangeven van Sarah Fransse: 1-4.

Spelmoment uit de derby Walcheren-Rapide.

Mannen

Tempo’34-Olympia 4-4: De mannen van Olympia keken uitermate tevreden terug op het gelijkspel tegen Tempo’34. Veteraan Frank Chapelier opende de score, gevolgd door een ‘beauty’ van Robert van der Peijl en ook Maurits Bun jaste er eentje in de touwen: 0-3. Niets leek een ruime zege voor Olympia in de weg te staan, maar de scheidsrechter had heel andere plannen en keurde drie doelpunten van de tegenstander ten onrechte goed: 3-3. In de ogen van de Terneuzenaren was er achtereenvolgens sprake van shoot, bolle kant en de 5-meter-regel. Tom van der Peijl zette Olympia opnieuw op voorsprong (3-4) en de punten leken al in de tas toen de ploeg uit Bergen op Zoom in de ‘dying seconds’ nog de 4-4 binnen wist te schuiven.