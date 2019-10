Waarom willen Afrikaanse lopers meedoen aan wedstrijden als de Kustmarathon? ‘Soms zijn ze alleen op visum uit’

Marco Minnaard is nog twee dagen wielerprof en begint dan een nieuw leven tussen kabels en graafmachi­nes

20:24 BIEZELINGE - Dit wordt zijn nieuwe leven. Marco Minnaard zit in een kantoortje op de eerste verdieping van het gloednieuwe kantoor van Nutswerk, het bedrijf van zijn ouders in Biezelinge. Hij kijkt uit over een terrein vol graafmachines en haspels met kabels. Vanaf 1 januari gaat de Wemeldingenaar hier officieel aan de slag. ,,Ik ben heel benieuwd. Of dit iets voor me is, moet ik eigenlijk nog ontdekken”, zegt hij eerlijk.