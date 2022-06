Vreugde dansje van De Bruijn na bereiken achtste finale EK driebanden

De gehele partij gingen beide kemphanen gelijk op al had de Zweed meestal een kleine voorsprong. Na de pauze nam De Bruijn voor even het heft in handen en leidde na 25 beurten met 37-30 toen Blomdahl met een serie van 10 de leiding weer overnam. Bij 41-41 trok de Hulstenaar alle registers open en maakte met schitterende punten een eind aan de partij en plaatste zich daarmee voor de achtste finale.