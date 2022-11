Voorsprong is niet besteed aan Rapide en Olympia in onderlinge derby

Jarno Mobach richt zich met nieuwe ploeg op nieuw jaar met nieuwe kansen

Gemengde gevoelens houdt Jarno Mobach aan het voorbije seizoen over. Met genoegen kijkt de renner uit Philippine terug op het voorjaar waarin hij goed voor de dag kwam. Gezondheidsperikelen zorgden echter voor een terugslag in de zomer. In het najaar reed hij nog enkele koersen, toen het seizoen al goed en wel voorbij was. ,,Ik trek me vooral op aan het goede gevoel dat ik in het voorjaar had”, meent hij.

4 november