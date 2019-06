Voormalig topvolleyballer Richard Schuil toernooidirecteur bij Zeeuwse EK’s beach

Oppe wil eerste seizoen bij TOP afsluiten met een kampioen­schap

13 juni ARNEMUIDEN – TOP kan zaterdag voor de tweede keer in de clubgeschiedenis promoveren naar de ereklasse, het hoogste niveau op het veld. In een rechtstreeks duel met medekoploper DSC wordt het titelgevecht beslist. ,,Als we ons spel niet te veel laten ontregelen door de tegenstander, moet het kunnen”, zegt coach Kees-Jan Oppe.