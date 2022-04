Voor Dylan Gillissen is het kampioenschap van Swift weer een ‘eerste keer’ zonder zijn moeder

Dylans moeder, Ralphs vrouw, overleed in maart 2021. ,,Het is nu iets meer dan een jaar geleden. We hebben al heel wat ‘eerste keren’ gehad. De eerste verjaardag zonder haar, de eerste kerst... En dit is dat ook weer zo’n dag. Het is niet dat ik tíjdens de wedstrijd aan mijn moeder denk, maar vooraf en vooral na afloop wel. En als je dan je vader treft, doet dat wel wat. Zowel met mij als met hem. En daar schamen we ons ook niet voor.”