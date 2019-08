Voor de sport verloren beschouwd paard wint Grote Prijs Jumpin’ De Weel

Dat was in 2010. Zaterdag won de amazone uit ’s-Heer Abtskerke samen met Champagne Z de Grote Prijs 1.40, het hoofdnummer van Jumpin’ De Weel. Na afloop vloeiden er tranen. ,,Dit paard is heel speciaal voor me”, vertelde De Bart. ,,Omdat ze bij ons thuis is geboren, omdat ze bij ons is opgegroeid en omdat ze al zoveel heeft meegemaakt. Champagne Z is destijds door het oog van de naald gekropen, maar is wonder boven wonder volledig hersteld. Je merkt niets meer aan haar. Ze is sterk en nog heel wendbaar.”