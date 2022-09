Volleybaltrainer vindt in Bruinisse lot uit de loterij (samen met zijn dochter)

Wielrenner uit Kapelle rijdt Ronde van Iran (en koerst vaker op bijzondere plekken)

Wielrenner Wesley Mol uit Kapelle rijdt vanaf donderdag een bijzondere wedstrijd, de Ronde van Iran. Hij is in dienst bij Bike Aid, dat vaker opmerkelijke plekken opzoekt. Eerder in 2022 nam de 23-jarige Bevelander al deel aan de Ronde van Rwanda.

28 september