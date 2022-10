Volleybalsters van Stevo hebben de langste adem

MET VIDEO Walcheren verzuimt zichzelf te belonen tegen Rapide, mannen Olympia voelen zich bestolen

De hockeysters van Walcheren en Rapide mochten dit weekend aantreden voor het onderlinge inhaalduel in de vierde klasse. Walcheren verzuimde om in de eerste twee kwarten op voorsprong te komen, waarna de sluwe bezoekers in het derde kwart genadeloos toesloegen. De mannen van Olympia deelden de punten in een doelpuntrijk gelijkspel met Tempo’34.

23 oktober