Volleybalsters Stevo klimmen op de ranglijst

Harmes en Versluis gaan in Westkapel­le de strijd aan op oudejaars­dag

De Tankloop in Westkapelle op 31 december is al jaren de afsluitende hardloopwedstrijd van het jaar in Zeeland. Op de 20 kilometer die om 12:00 uur vertrekt boven op de dijk achter de tank richting Zoutelande, is een pittige strijd te verwachten tussen de winnaar van 2019 Erwin Harmes en Joeri Versluis, op tweede kerstdag nog tweede in de Kerstloop.

29 december