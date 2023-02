Volleyballers Stevo ook onderuit tegen reserves Atak'55, Forza wéér net niet

Bereket Petersen is een klasse apart tijdens de Scheldes­port­cross

Bereket Petersen van AV’56 liep in de Koolesport crosscompetitie al een paar keer in de prijzen, maar in de negende editie van de Scheldesportcross was hij de allerbeste. De atleet liep al zijn achtervolgers op flinke achterstand. Marieke Mullaert van De Wielingen boekte bij de vrouwen in Westdorpe haar vierde overwinning van de competitie en is nu bij nog een tweede plaats zeker van de eindzege.

29 januari