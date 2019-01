Volleyballers Mytilus en Stevo pakken de punten tegen titelkandidaten

OVERZICHTVLISSINGEN - De volleyballers van Mytilus wonnen in de eerste klasse de topper tegen Voltena met 3-1 en nestelden zich daardoor op de met Voltena gedeelde tweede plaats. De mannen van Stevo zorgden voor nieuw stuntwerk, door in de promotieklasse titelkandidaat Spirit met 3-1 te verslaan.

De mannen van Bok boekten in de eerste klasse voor de derde keer een maximale zege: 4-0. De hekkensluiters Forza (derde divisie) en AVC'87 (promotieklasse) pakten een punt tegen de koplopers.

Bij de vrouwen was er winst voor Forza (4-0) en Stevo (3-2). Bok en Ardito leden een nederlaag.

Vrouwen

Voleco-Bok 3-1 (25-17, 25-20, 25-20, 18-25): Voor een opnieuw gehavend Bok was een punt het maximaal haalbare. De hekkensluiter van de derde divisie moest vooral improviseren op de positie van spelverdeler. ,,Iedereen was zoekend naar zijn positie. Dat betekende veel nadenken en schakelen, dan ben je met je hoofd niet bij het spel en dat was te merken'', zei Martine Westveer. In de laatste set redde een onrustig spelend Bok de eer. De thuisploeg werd nonchalant, terwijl bij Bok de puzzelstukjes juist op de goede plek vielen.

Stevo-Cegelec Zuvo 3-2 (28-26, 24-26, 19-25, 25-14, 15-9): Na twee nederlagen op rij pakte Stevo de goede draad op. Dat ging niet eenvoudig. Beide teams waren net als in voorgaande duels aan elkaar gewaagd. In een boeiende wedstrijd met veel rally's haalde Stevo in de eerste set met succes een grote achterstand op. In de tweede set verzuimde de thuisploeg een voorsprong te verzilveren en toen in de derde set weer werd verloren, zag het er even somber uit. In de laatste twee sets was er echter geen vuiltje meer aan de lucht. Stevo was conditioneel sterker en kwam geen moment meer in gevaar.

City Bril Krimpen-Forza 0-4 (15-25, 14-25, 23-25, 26-28): Na de zeperd van vorige week stelde Forza orde op zaken. Dat ging ten koste van Krimpen, dat het de Zeeuwen in de laatste twee sets pas lastig maakte. In de beginfase van het duel had Forza niks te dulden van een tam spelende thuisploeg. Een tactisch sterk Forza scoorde meer dan eens in het centrum van de Krimpense verdediging. Vanaf de derde set maakte Krimpen het de gasten serverend lastiger. Forza keek in de laatste twee sets lang tegen een achterstand aan en overleefde in de laatste set een aantal setpunten.

Sliedrecht Sport 6-Ardito 3-1 (25-14, 23-25, 27-25, 25-18): Ardito moest in Sliedrecht laat op de avond aan de bak. Met een nog steeds verre van complete selectie knokte Ardito zich na verlies in de eerste set terug in de wedstrijd. De Souburgers kregen vat op de service van de thuisploeg en kwamen door een nipte zege op gelijke hoogte. Het duel kantelde in de slotfase van de derde set in het voordeel van Sliedrecht Sport. Ardito liet kansen om naar winst af te wikkelen liggen, haakte in de vierde set tot het achttiende punt aan, maar verloor daarna het contact met de thuisploeg.

Mannen

Forza-Kraftwell Symmachia Roosendaal 1-3 (20-25, 23-25, 25-20, 16-25): Met Christian Cools (tweede team) en de voor de derde keer dit seizoen van stal gehaalde Raymond van Boven voegde het door personele problemen geplaagde Forza een kostbaar punt aan het totaal toe. Het grote verschil op de ranglijst was geen moment te zien. Koploper Symmachia verloor de derde set en ontsnapte in het tweede bedrijf aan verlies. Nummer elf Forza verspeelde in de slotfase een 21-18 voorsprong. De jonge en fittere gasten stelden na verlies in de derde set orde op zaken en wonnen de vierde set met speels gemak.

AVC'87-Volley Tilburg 3 1-3 (14-25, 17-25, 25-21, 18-25): De degelijk spelende Tilburgse koploper was in drie sets een maatje te groot, maar verkeek zich in het derde bedrijf op de veerkracht van AVC'87. De Thoolse opleving tekende zich al in het tweede deel van de tweede set af. De Zeeuwse nummer laatst kon een fiks opgelopen achterstand niet repareren, maar met goed spel wel flink verkleinen. Die lijn werd in de derde set doorgetrokken. De pass lag goed, het midden van AVC'87 scoorde veel. Toen AVC'87 in de vierde set tot het vijftiende punt leidde, gloorde hoop op een vijfde set. Zo ver kwam het niet.

Stevo-Spirit 3-1 (25-12, 19-25, 25-20, 25-15): Nadat vorige week koploper Volley Tilburg 3 op vreemde bodem was verslagen, ging nummer twee Spirit in Zuiddorpe voor de bijl. De bezoekers hadden een ploeg met veel lengte en aanvalskracht, maar wisten dat voordeel alleen in de tweede set uit te buiten. Stevo serveerde vanaf het begin ijzersterk. Veel ballen gingen via een Spirit-arm uit. Als de bal terug kwam, had Stevo een prima blok. Als beide teams de rally aan gingen, dan won Stevo de rally. Spirit kwam in de tweede set op gelijke hoogte, maar kwam er in het restant van het duel niet meer aan te pas.

Vollido 3-Bok 0-4 (23-25, 19-25, 18-25, 17-25): Onno Oele speelde voor het laatst dit seizoen mee bij Bok en werd in de slotfase van de laatste set van zijn afscheidsduel steeds gezocht om het duel te beslissen. Een door blessures geplaagd Bok was in alle opzichten beter en kwam geen moment in de problemen. Bok kwam wat traag op gang, keek in de eerste set even tegen een achterstand aan, maar vond al snel in alle situaties de juiste oplossing. In combinatie met een hoog scoringspercentage was dat de basis voor vier setzeges op rij.