Volleybalcoach Nesseem opvallende verschijning: ‘Iedereen in deze wereld is gehandicapt’

Wielrenner Tolhoek eindigt in China net naast het podium

13:21 GUILIN – Antwan Tolhoek is in de Tour de Guangxi in het eindklassement op de vierde plaats geëindigd. De wielrenner uit Yerseke bezette die positie al voor de laatste etappe en slaagde er niet meer in nog minimaal een plekje te stijgen. De Tour de Guangxi werd afgesloten met een rit over 168 kilometer in en rond Guilin.