Voetballers Terneuzen trainen als het nog nét mag

OVERZICHT Juist in topper maakt Stevo zelf de fouten

11 oktober VLISSINGEN - De volleybalsters van Stevo zijn na een 1-3-nederlaag in een echte topper koploper af in de promotieklasse B. Nummer vier BOK wees in die klasse Gepidae met 3-2 terug en ook Forza nestelde zich (in de promotieklasse A) door een 1-3-zege bij de vierde keus van Sliedrecht Sport in het linker rijtje. De eersteklassers YVC en VVS’92 verloren. YVC thuis met 0-4 van Jola/Olympus, VVS’92 in eigen huis met 1-3 van OKK’70.