Vlugge dubbelspelnederlaag Kerkhove op Australian Open

Paar weken rust doet Leonie Ton goed: winst in Belgische trail

AALTER - Leonie Ton heeft na een maandje rust toegeslagen in de Bostrail in het Belgische Aalter. De duuratlete uit Wissenkerke voltooide de wedstrijd over 47 kilometer als achtste overall. Haar tijd van 3.50.26 uur was goed voor de winst bij de vrouwen. De nummer twee, Mieke Dupont, deed er bijna 40 minuten langer over.

17 januari