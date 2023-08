Vlissingse Zeiler Folkert van Surksum pakt wereldtitel voor de Engelse kust

Eén jaar na de verknalde American Dream van Wout Martens: ‘Vond het een te groot risico om te blijven’

Wout Martens won afgelopen week samen met Julie Cremers met overmacht de mixed-3-categorie tijdens het Sloebertennistoernooi van Game’78 in Clinge. Vorig jaar rond deze tijd had de 22-jarige Koewachtenaar nog heel andere plannen. Hij vertrok naar Amerika, om daar College Tennis te gaan spelen. Het was de bedoeling er een jaar te blijven, maar hij keerde al na twee maanden terug. ,,Of dat een teleurstelling was? In ieder geval was het niet wat ik ervan had gehoopt.”