Vlissingse pionier in vrouwenrugby: ‘Muffe shirts die nat in de tas gestopt waren, zijn verleden tijd’

Voor de ZLM Tour geldt: Treintjes klaar? Spurten maar!

KAPELLE - De Tour de France nadert. Klimmers en alleskunners bereiden zich voor in het Critérium du Dauphiné of de Ronde van Zwitserland, pure sprinters kiezen voor de ZLM Tour. Twee van de vijf etappes daarvan zijn in Zeeland, woensdag in Kapelle, donderdag van Veere naar Goes.

7 juni