Vlissingse oud-topatlete Els Vader (61) overleden

Canadese ploeg biedt wielrenner Wesley Mol een nieuwe kans: ‘Ik droom nog altijd van een profcarriè­re’

4 februari KAPELLE - Na een tussenjaar is Wesley Mol klaar voor een nieuw buitenlands avontuur. De 21-jarige renner had al achtereenvolgens voor het Spaanse Team Polartec-Kometa en het Luxemburgse Team Differdange gereden, toen hij in 2020 een stapje terug moest doen, naar clubploeg WV De Jonge Renner. Hoewel hij weinig competitieritme kon opdoen, is hij erin geslaagd opnieuw een stap hogerop te zetten. ,,Ik besef maar al te goed dat het uniek is”, vertelt de talentvolle coureur over de overstap.