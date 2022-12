Vlissingse motorcrossster stralend middelpunt op kampioenenbal in Rimini; ‘Nu mocht ik er eindelijk bij zijn’

vestingcross Veldrijden was doodge­bloed in Zeeland, totdat Hulst toesloeg

Guido Paridaen, woonachtig in Aardenburg, was in de jaren 70 van de vorige eeuw de eerste Zeeuw die het veldrijden als een volwaardige sport zag en het op hoog niveau bedreef. Jean-Paul Hageman is wethouder van Hulst en maakte de Vestingcross, die zondag voor de zevende keer is, in een razend tempo groot. Beiden zijn pioniers, elk op hun eigen manier.

26 november