Vlissingse atlete Monica woog nog maar 43,5 kilo en mocht niet hardlopen, maar is nu op de weg terug

Sanderse (41) heeft al lange tijd geen officiële wedstrijd meer gelopen. Na de tweede plaats in de Kustloop van 2022 en een vijfde plek in de daaropvolgende Kustmarathon kreeg ze te maken met lichamelijke klachten. ,,Ik heb in tien maanden heel veel onderzoeken gehad”, vertelt ze. ,,Ik ging van de huisarts naar het ziekenhuis en vervolgens van het ene ziekenhuis naar het andere. De ene keer dachten ze dat ik reuma had, de andere keer artritis en de keer erna was er weer een ander idee. Ze hebben nooit iets groots gevonden. Wel is uitgesloten dat ik iets ernstigs heb.”

Titelverdedigers

De twee titelverdedigers zijn zaterdag wel present in Vrouwenpolder. Okbazgi Kidane uit Poortvliet, die in 2022 in 1.13.56 uur finishte, gaat voor een nieuwe overwinning. Hetzelfde geldt voor Leonie Ton uit Wissenkerke. Haar winnende tijd van vorig jaar was 1.33.06. Bijzonder is ook dat Vlissinger Tim van den Broeke op de deelnemerslijst staat. De specialist op de middellange afstand wil over een maand voorin meedoen bij de Kustmarathon. En ook oud-topatlete Irma Heeren, van origine een Middelburgse, komt aan het vertrek in Vrouwenpolder. Zij loopt op 7 oktober eveneens van Burgh-Haamstede naar Zoutelande.