Vlissings EK beachvolleybal op losse schroeven, organisator hoopt op september

De Europese volleybalbond (CEV) heeft in verband met het coronavirus nu al alle internationale toernooien tot eind mei afgelast. De Nederlandse volleybalbond (NeVoBo) verwacht dat eerdaags wordt besloten om ook alles in juni te schrappen. ‘We zijn meerdere scenario’s aan het voorbereiden. Het verplaatsen van het evenement is er daar één van’, meldt woordvoerder Martin van Berkel schriftelijk.

,,Als er nu al wordt gesproken over het uitstellen van de Olympische Spelen, kan het bijna niet anders dat ook ons EK ook ter discussie staat”, zegt Van Buren. ,,En daarmee ook Zeeland Beach Classics, waar het EK een onderdeel van is. Maar van uitstel komt geen afstel. Als het aan mij ligt, gaan we dan naar september.”

De Vlissinger heeft daar ook ideeën over. Hij wil Zeeland Beach Classics dan een evenement laten zijn dat de samenleving nodig heeft. ,,Daarmee bedoel ik dat we bij de side events de mensen in het zonnetje kan zetten op wie we nu zo zwaar leunen. We kunnen zorgpersoneel een mosselmaaltijd aanbieden, iets doen voor mantelzorgers… Het heeft geen zin om het plan voor juni exact te kopiëren naar september. We zullen op de nieuwe behoefte moeten inspelen.”