Vlissingen krijgt proloog ZLM tour (als-ie doorgaat)

Virus dwingt Boehlé om Maleisië te verruilen voor Nederland

16 maart LANGKAWI - In de hitte van Langkawi bekeek Dirk Boehlé afgelopen weekeinde zijn opties. De 27-jarige beachvolleyballer uit Hulst wilde eigenlijk vanaf het Maleisische eiland doorreizen naar het oosten van Australië, maar dat bleek lastig. Op dezelfde plek blijven, was ook moeilijk. Uiteindelijk is – mede op advies van de Nederlandse volleybalbond NeVoBo – besloten om terug te gaan naar Nederland. ,,Eigenlijk zoeken we nu juist de ellende op”, zei hij vanuit zijn hotel. ,,Dat is niet ideaal, maar het is niet anders.”