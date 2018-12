Vleugellam TOP moet in 2019 in achtervolging na verlies in topper tegen Tempo

Joey Grochal één ronde voor einde al zeker van winst Kersttoer­nooi

21:01 GOES – Het Open ZeelandSchaakt Kersttoernooi in Goes is een prooi geworden voor Joey Grochal. De Goese schaker bleef de concurrenten met grote overmacht de baas. Een verrassende tweede plaats was er voor Grochals clubgenoot Remco van de Braak. Jeroen Hekhuis moest tevreden zijn met een derde plaats.