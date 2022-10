Vlaamse amazone beslist eerste wedstrijd onder Nederlandse vlag in haar voordeel

Marijke van Giesen uit Axel was met de ruin Louis 14 Sollenburg spekkoper in de klasse ZZ-Licht. Zij stuurde de met veel power door de baan gaande For Romance-zoon in beide proeven naar de winst (67,35 en 66,61 procent). ,,Louis is een paard dat alles heel gemakkelijk doet, in de proef op mij is gefocust en nergens naar kijkt. Een paard met veel aanleg voor het verzamelde werk. Dit was ons derde wedstrijd in ZZ-Licht en we hebben alle drie gewonnen.’’