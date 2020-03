Virus dwingt Boehlé om Maleisië te verruilen voor Nederland

Boehlé begon woensdag aan een relatief klein World Tour-toernooi in Langkawi. Het was de start van zijn seizoen. ,,We hadden geluk”, vertelde hij. ,,Overal werden al coronamaatregelen genomen in de sportwereld en in Maleisië werd op precies die woensdag bekendgemaakt dat sportevenementen niet meer door zouden gaan. Maar omdat het toernooi toen al begonnen was, mochten we het afmaken. Er waren ook koppels die toch niet deelnamen en al teruggingen naar hun eigen land. Maar wij maakten ons niet zo druk. Hier op Langkawi is het virus nog niet. Ik heb hier pas één iemand met een mondkapje gezien. Het is een kwestie van goed handen wassen en niet te dicht bij anderen in de buurt komen.”