Vink en Bouthoorn zijn aan elkaar gewaagd in dressuurwedstrijd PSV Hulst

Margretha Vink stuurde in de eerste proef de mooi in balans lopende imposante Fairyta-zoon Jack Daniels Black met 63,823 procent naar een nipte overwinning. ,,Hier ben ik erg blij mee. Want Jack is een paard met een sterk karakter en niet de gemakkelijkste om te rijden’’, was de eerste reactie van Vink. ,,De oefeningen zijn voor Jack geen enkel probleem. Hij is werkwillig en pakt alles gemakkelijk op. Maar hij kan zich enorm druk maken en dan gaat het mis. Vandaag was hij super bij de les en maakte hij geen echte fouten.’’

In de tweede proef stuurde Anouk Bouthoorn de met veel impuls mooi bergopwaarts galopperende Scandic-dochter Belana met het geringst mogelijk verschil naar de zege (62,50 procent). ,,Belana is een paard dat expressief kan bewegen. In de uitgestrekte gangen is het een echte blikvanger en scoren we hoge punten’’, zei Anouk Bouthoorn. ,,Ik heb Belana toen ze bij ons op stal stond al eerder voor de eigenaar gereden. Maar toen ze drachtig was, is hij met de merrie van de één op de andere dag vertrokken. Twee jaar geleden kon ik haar kopen en dat heb ik gedaan. Daar heb ik geen spijt van.’’

Belana is een echte merrie, vertelde ze. ,,Eentje met een kop erop. Dus niet gemakkelijk, maar ik kan er mee lezen en schrijven. We zijn in M1 begonnen. En ik heb nu voldoende punten voor Z2. Het is hard gegaan. En er zit nog meer in. Maar de overgangen naar de stap vragen nog wat werk. Dan wordt ze driftig. Dat moet eerst beter.’’

Veel uitstraling en afdruk

Viooltje Lebuf leek met de ruin Danceur dit outdoor seizoen de eeuwige tweede te worden. Maar in Clinge was het raak voor de Axelse amazone. Zij stuurde in M1 de met veel uitstraling en afdruk door de baan gaande tienjarige Dacier-zoon met 63,66 procent naar de overwinning. ,,Eindelijk is het gelukt’’, reageerde Lebuf. ,,Danceur is een heel werkwillig, gevoelig en meedenkend paard. Na twee jaar blessureleed hebben we enkele maanden geleden de draad weer opgepakt. Het liep super. We werden herhaaldelijk door de kenners als winnaar getipt. Maar de jury dacht daar anders over en zette ons telkens op de tweede plaats. Vandaag viel het kwartje de goede kant op. En daar ben ik erg blij mee.’’