Vierde vijfsetter op rij levert Forza geen overwinning op

Hilversum­mers houden huis tijdens Hobbelde­bob­bel­loop

Een aantal jaren geleden verloor Erwin Harmes de winst in de Hobbeldebobbelloop over 11 kilometer van Gerbert van den Biggelaar. Dit jaar, in de 21ste editie, moest Harmes Cas Lutz, Jente Faber en Herman Verra uit Hilversum voor laten gaan.

20 november