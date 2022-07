Vierde editie triatlon Wilhelminadorp

Dorpsclub­je uit Graauw koestert roemruchte verleden

GRAAUW - Het is precies 50 jaar geleden dat de grote successen begonnen van de roemruchte tafeltennisvereniging St.-Aloysius uit Graauw. Destijds bereikte het team van Wilfried Dumez, Frans van Waterschoot en René van Dijk het op een na hoogste niveau in Nederland. Anno 2022 moeten de gloriejaren gaan herleven in het Oost-Zeeuws-Vlaamse dorp.

