Vier Zeeuwen op podium bij regionaal kampioenschap tijdrijden, titel voor Arens

De zestienjarige Arens, afkomstig uit Kruiningen, is al de nationaal kampioene in haar categorie. In Emmen greep ze vorig jaar de titel. Die mag ze nu gaan verdedigen. In het Brabantse Luyksgestel reed ze de 16,8 kilometer in 25.30 minuten. Ze was 1 minuut en 46 seconden sneller dan de nummer twee, Michelle Maas. Elena van der Veken uit Sint Jansteen was de nummer drie op 1.57.