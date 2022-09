Vier Zeeuwen in WK-selectie wielrennen, Shirin van Anrooij rijdt bij de elites

Van Anrooij komt daarna ook uit in de wegwedstrijd, waar Annemiek van Vleuten en Marianne Vos de troeven zijn voor de Oranje-equipe. Het parkoers kent ongeveer 2600 hoogtemeters in totaal. In de eerste lus krijgen de rensters de Mount Keira voor de kiezen, een klim van 8,5 kilometer. ,,Hoewel er voor het eerst een beloftenwereldtitel te verdienen is, hebben we puur de elitetitel als inzet. Op de tijdrit kan Shirin van Anrooij wel hoge ogen gooien in de categorie -23, maar in de wegwedstrijd heb ik puur gekeken naar de sterkst mogelijke groep, die we zeker nodig zullen hebben in een wedstrijd die naar verwachting lastig te controleren gaat zijn. We hebben een sterke groep rensters in huis en zeker ook kanshebsters om voor de wereldtitel te gaan’’, zegt Gunnewijk in een reactie op de site van de KNWU.