VIDEO | TOP werkt nieuwelingen nu in om straks te kunnen oogsten in de play-offs

Fortis wint derby in ‘aerosolen­pa­ra­dijs’ Baskens­burg

VLISSINGEN – Voor de tweede keer in drie maanden waren de korfballers van Fortis te sterk voor Ondo. In november werd het in Middelburg 20-21, nu in Vlissingen 16-15. ,,Maar het verschil met toen is dat dit resultaat zal blijven staan”, zei Tim Crucq, de aanvoerder van de Souburgse ploeg, triomfantelijk.

6 februari