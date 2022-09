Vestingcross zevende World Cup van komende winter

De laatste jaren werd de Zeeuws-Vlaamse wedstrijd in het eerste weekeinde van januari verreden, maar eerder in 2022 maakte de organisatie al duidelijk dat-ie naar zondag 27 november zou gaan.

Het wereldbekercircuit begint op 9 oktober in de Verenigde Staten, waar zeven dagen later ook de tweede is. Daarna komt het veldritcircus naar Europa. Nederland heeft met Hulst en Beekse Bergen (13 november) twee wedstrijden op het hoogste niveau. Bovendien is het wereldkampioenschap in februari in Hoogerheide.