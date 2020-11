Vestingcross verplaatst van Hulst naar Perkpolder

Slecht weer nekt Nancy van de Ven in Italië

25 oktober CITTA DI CASTELLO – Motorcrossster Nancy van de Ven is zondag tot haar teleurstelling buiten het podium van het open Italiaans kampioenschap gevallen. De slotrace in Citta di Castello werd niet verreden vanwege het zeer slechte weer, maar toch meegerekend – als schrapresultaat – voor het klassement. Dat was tegen het zere been van de Vlissingse, die daardoor vierde werd.