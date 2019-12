Vestingcross moet het zonder drievoudig winnaar Mathieu van der Poel doen

Klas van 2000 Op een dag keert Laurens definitief terug naar Schore

24 december Tussen de paarden op het erf van Stal Hexagon in Schore, waar hij is opgegroeid, komt Laurens van Lieren met een brede lach op zijn gezicht aangelopen. ,,Een ongelukje tijdens een potje zaalvoetbal’’, wijst hij naar zijn pols, die zojuist na vijf weken weer gipsvrij gemaakt is. Paardrijden kon hij al die tijd niet. Dat was in het begin moeilijk, maar het heeft hem aan het denken gezet. ,,Deze periode heeft me inzichten gegeven, waardoor ik een aantal belangrijke keuzes heb gemaakt. Vanaf nu ga ik alleen nog maar doen wat ik echt leuk vind.’’